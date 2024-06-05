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        Türkeli HEM yıl sonu sergisi açtı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:17
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        Türkeli HEM yıl sonu sergisi açtı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Güzelkent Köyü Muhtarlığı Çok Amaçlı Salonu'nda açılan sergide, HEM kurslarına katılan kursiyerlerce yapılan ürünler sergilendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ürünlerin ortaya çıkarılması sürecinde kursiyerlere her türlü desteği sunan usta öğreticilere teşekkür etti.

        Ortaya çıkarılan ürünlerin kendisini çok etkilendiğini vurgulayan Anar, "Kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru ürünlerini bu sergide görme fırsatı bulduk. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize bu güzel sergi için teşekkür ediyorum." dedi.

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