Sinop'un tescilli ürünü lakerda için kentte üretim tesisi kurulması planlanıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Sinop'un yöresel lezzetlerinden lakerda (tuzlu balık) için kentte üretim tesisi yapılması için çalışma yürütülüyor.

Kentte, balıkçılar tarafından avlanan iri palamutlardan yapılan lakerdanın Türk mutfağının yanı sıra Avrupa mutfağında da yer alması için çalışma yürütülüyor.

Daha önce TÜRKPATENT tarafından tescil edilerek coğrafi işaret belgesi verilen ürünün AB coğrafi işaret belgesi alabilmesi için de AB Coğrafi İşaret Komisyonuna başvuru yapıldı.

Tescilin ardından lakerdanın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin arttığını vurgulayan Akbaş, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) desteğiyle yürütülen 2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı ile lakerdanın AB tarafından tescillenmesi için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini dile getirdi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yapılan başvurunun bu yıl içinde sonuçlanması bekleniyor.

Bir ürünün coğrafi işaret alarak tescil edilmesinin çok önemli olduğunu ancak devamında yapılacak çalışmaların da önem arz ettiğine dikkati çeken Akbaş, şunları kaydetti:

"Bizim coğrafi işaret sürecine yaklaşımımız bütüncüldür ve ürünü hak ettiği noktaya taşıyana kadar devam eder. Bu sebeple Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları ile iş birliğinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na lakerda projemizle başvurmak için bir süredir yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Projemizin başarılı bulunması durumunda bu yıl Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sinop Su Ürünleri İşleme Tesisi içinde 'Sinop lakerdası üretim tesisi' kuracağız. Hayata geçireceğimiz bu tesiste üreteceğimiz lakerdayı da ülkemizin en önemli market zincirlerinin raflarında görmek en büyük amaçlarımızdan bir tanesi."