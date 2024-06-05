Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 43,9 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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