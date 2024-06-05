Sinop'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Hasan Yayla'nın kullandığı 60 ZN 346 plakalı traktör, Karacaören köyü mevkisinde Mehmet Biçer idaresindeki 34 HZK 511 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ve yanındaki eşi Hediye Yayla yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hediye Yayla, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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