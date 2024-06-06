Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 31 yıldır yollarda olan Gezici Kütüphane çocukları kitaplarla buluşturuyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta kent merkezine uzak oldukları için kütüphaneye ulaşmakta zorluk çeken çocuklar, 31 yıldır yollarda olan Gezici Kütüphane aracılığıyla kitaplara ulaşma şansı elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 31 yıldır yollarda olan Gezici Kütüphane çocukları kitaplarla buluşturuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta kent merkezine uzak oldukları için kütüphaneye ulaşmakta zorluk çeken çocuklar, 31 yıldır yollarda olan Gezici Kütüphane aracılığıyla kitaplara ulaşma şansı elde ediyor.

        Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane otobüsü, 1993 yılından bu yana çocuklara bilgi taşımaya devam ediyor.

        Haftanın üç günü 2 görevlisi ve içindeki 2 bin 500 civarındaki kitapla yola çıkarak kentte kütüphaneye uzak olan okullardaki öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane aracı, bilginin kütüphaneden taşraya uzanan eli oluyor.

        Kilometrelerce yol katederek çocuklarla buluşan Gezici Kütüphane, gittiği okullarda öğrenciler tarafından mutlulukla karşılanıyor.

        Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, Gezici Kütüphane araçlarının 1993 yılından bu yana hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

        Özellikle kırsal kesimde ve kent merkezine uzak okullardaki öğrencilerin kütüphaneye gelmekte zorluk yaşadıklarını anlatan Akarslan, Gezici Kütüphane sayesinde çocukların ayağına kitap götürdüklerini belirtti.

        Türkiye'de okuyucularına bu hizmeti sunan 64 kütüphaneden biri olduklarına dikkati çeken Akarslan, "Otobüsümüz yaklaşık 31 yıldır okuyucularımızı, öğrencilerimizi bilgiyle buluşturmakta. Bu süre zarfında aracımız 100 bin kilometre yol katederek okuyucularımızı, öğrencilerimizi bilgiyle, kitapla buluşturmayı başarmış ve bundan sonra da kitapla, bilgiyle buluşturmaya devam edecektir." dedi.

        Akarslan, çocukların Gezici Kütüphane aracını gördüklerinde çok mutlu olduklarını, yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayarak, "Bizi gördüklerince çok heyecanlanıyorlar. Bir çocuğumuzun kitap okumasına vesile olabilirsek, bir çocuğumuzu kazanabilirsek, o bizim için büyük bir şey. Ayrıca yetişkinlere de hizmet sunuyoruz. Gittiğimiz okullardaki öğretmenler de üye olarak kitap alabiliyor. Veliler de bu hizmeti alabiliyor." diye konuştu.

        - Öğrenciler, "Müdürüm kütüphane ne zaman gelecek?" diye soruyor

        Gezici Kütüphane hizmeti sunulan Osmaniye İlkokulu Müdürü Bekir Dinçsoy da kütüphanenin iki haftada bir okullarındaki öğrencileri kitapla buluşturduğunu söyledi.

        Öğrencilerinin kütüphaneye ulaşmalarının sınırlı olduğuna işaret eden Dinçsoy, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz Gezici Kütüphane'yi severek kullanıyor hatta zaman zaman 'Müdürüm kütüphane gelecek mi, ne zaman gelecek?' tarzında sorular soruyorlar. Öğrencilerimiz geçen yıl ilde en çok kitap okuyan okul oldu. Vali Bey'in de bir ödülü oldu. Kendilerine teşekkür ediyor ve bu hizmetin devamını diliyorum."

        Osmaniye İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Hilanur Katırcı da Gezici Kütüphane hizmetinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Buradan kitap almayı ve kütüphanede nasıl davranmam gerektiğini öğreniyorum. Kitaplar bana yeni bilgiler ve güzel anılar hatırlatıyor. İçlerinde çok güzel maceralar oluyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Sinop'ta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Boyabat ilçesini ziyaret etti
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Boyabat ilçesini ziyaret etti
        Sinop'un tescilli ürünü lakerda için kentte üretim tesisi kurulması planlan...
        Sinop'un tescilli ürünü lakerda için kentte üretim tesisi kurulması planlan...
        Türkeli HEM yıl sonu sergisi açtı
        Türkeli HEM yıl sonu sergisi açtı
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, öğrencilerin taleplerini dinledi
        Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, öğrencilerin taleplerini dinledi