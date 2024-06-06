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        Boyabat'ta HEM tarafından yıl sonu sergisi açıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:36
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        Boyabat'ta HEM tarafından yıl sonu sergisi açıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergi düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi binasında açılan sergide, HEM kurslarına katılan kursiyerlerce yapılan ürünler sergilendi.

        Merkez müdürü Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 226 kurs açtıklarını söyledi.

        Kurslara 3 bin 847 kursiyerin katıldığını vurgulayan Aslan, "Kurslara katılan kursiyerlerimize usta öğreticilerimiz tarafından gerekli her türlü eğitim verilmiştir. Bugün de verilen eğitimlerin meyvelerini görmekten mutluluk duyduk." dedi.

        Açılışa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve diğer ilgililer katıldı.

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