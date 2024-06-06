Sinop'ta çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar yandı

Kaymakam Enver Yılmaz da köye giderek, yangınla ilgili incelemede bulundu.

İhbar üzerine sevk edilen Boyabat ve Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Rüzgarın etkisiyle yanında bulunan iki ev ile ambarlarına sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İlçeye bağlı Günpınar köyünde Abdullah Kocaman'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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