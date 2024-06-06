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        Sinop'ta çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar yandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:05
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        Sinop'ta çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar yandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Günpınar köyünde Abdullah Kocaman'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yanında bulunan iki ev ile ambarlarına sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine sevk edilen Boyabat ve Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

        Yangında 3 ev ile 2 ambar, kullanılamaz hale geldi.

        Kaymakam Enver Yılmaz da köye giderek, yangınla ilgili incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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