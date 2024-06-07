Sinop'ta denizden uçurtma, plastik duba ve şişe çıkarıldı
Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde su altından araç lastikleri, uçurtma, plastik duba, ayakkabı ve şişe gibi atıklar çıkarıldı.
Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde su altından araç lastikleri, uçurtma, plastik duba, ayakkabı ve şişe gibi atıklar çıkarıldı.
Türkiye Çevre Haftası kapsamında Deniz Polisi ile Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü dalgıçları tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.
İç liman mevkisinde yapılan temizlikte dalgıçlar tarafından su altından araç lastikleri, uçurtma, plastik duba, ayakkabı, şişe, balık ağı gibi atıklar çıkarıldı.
Atıkların içinde bulunan balık ve yengeç gibi canlılar ise görevlilerce tekrar suya bırakıldı.
Dalgıçlarca karaya çıkarılan çöpler ise Sinop Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek ayrıştırma tesisine götürüldü.
Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, gazetecilere, ortaya çıkan manzaradan hicap duyduklarını söyledi.
Gelecek nesillere aktarılacak çevrenin çöplerle doldurulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Livaoğlu, "Maalesef gelecek nesillere izah edemeyeceğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu manzaradan dolayı üzülüyoruz fakat bunun oluşmaması için bu tür organizasyonları yapmak zorundayız, yapıyoruz da. Amacımız toplumu bilinçlendirmek ve gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak." dedi.
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