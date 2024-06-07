Sinop'ta denizden uçurtma, plastik duba ve şişe çıkarıldı

Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde su altından araç lastikleri, uçurtma, plastik duba, ayakkabı ve şişe gibi atıklar çıkarıldı.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Deniz Polisi ile Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü dalgıçları tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.

İç liman mevkisinde yapılan temizlikte dalgıçlar tarafından su altından araç lastikleri, uçurtma, plastik duba, ayakkabı, şişe, balık ağı gibi atıklar çıkarıldı.

Atıkların içinde bulunan balık ve yengeç gibi canlılar ise görevlilerce tekrar suya bırakıldı.