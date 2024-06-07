Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Gamze Nur Ayverdi (26), Merve Köseoğlu (29), Hüseyin Köseoğlu (42) ve Beyzanur Kara (21) sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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