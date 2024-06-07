Sinop'ta "change araç" operasyonunda bir kişi tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde oto alım satımında change işlemi yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, araçlarda change işlemi yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İş yerindeki aramada ise bu yöntemle satıldığı tespit edilen bir otomobil bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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