Sinop'ta Sivil Toplum Medya Buluşmaları programı düzenlendi

Sinop'ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Sivil Toplum Medya Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu ile Türk İnternet Medya Birliği tarafından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, sivil toplum ve medya ilişkileri ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, basının Türkiye'de dördüncü güç olduğunu söyledi.

Basının yaptıkları tüm iş ve eylemlerde kendilerini denetlediğini vurgulayan Özarslan, kamu ve toplum yararına kendilerine ayna tutulduğunu dile getirdi.

Özarslan, eleştiri olmadan gelişmenin de olamayacağına dikkati çekerek, "Herkes aynı pencereden bakıyor ve alkışlıyor ise bir sorun vardır. Onun için bizim eleştirilmeye ihtiyacımız var. Bu kapsamında sivil toplum kuruluşlarına bir pencere açtıkları için dernek başkanlarımıza ve panelistlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü medya ve sivil toplumun aynı amaç uğruna bir noktada buluşmasını çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Türk İnternet Medya Birliği Genel Başkanı Süleyman Basa ise medya ile sivil toplumun birleşmesiyle daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkacağına inandıklarını belirtti.