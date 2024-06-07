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        Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinden Trakya bölgesine 1526 büyükbaş kurbanlık sevkiyatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:59
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        Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinden Trakya bölgesine 1526 büyükbaş kurbanlık sevkiyatı yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, gerekli kontrolleri yapılan 26 işletmeye ait hayvanların sevk işlemlerinin başladığını söyledi.

        Tüm kurbanlıkların sağlık kontrollerinden geçirdiğini vurgulayan Usta, "İlçe dışına sevklerin olması nedeniyle ilçemiz ve köylerimizde kurbanlıkla ilgili yetersizlik söz konusu değildir. Vatandaşlarımız kurbanlık alırken kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz kurbanlıklara karşı dikkatli olsunlar. Kayıt dışı hayvanlara itibar etmesinler. İlçemiz kurban pazarında kurumumuza ait veteriner hekimlerimiz bulunacak olup, gerektiğinde danışıp ve yardım isteyebilirler." ifadelerini kullandı.

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