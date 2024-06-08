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        Boyabat'ta hastanenin çocuk servisine "Koridor Kütüphanesi" oluşturuldu

        Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Bir Projem Var" etkinlikleri kapsamında Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Çocuk Servisine "Koridor Kütüphanesi" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:39
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        Boyabat'ta hastanenin çocuk servisine "Koridor Kütüphanesi" oluşturuldu
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        Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Bir Projem Var" etkinlikleri kapsamında Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Çocuk Servisine "Koridor Kütüphanesi" oluşturuldu.

        Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 13 farklı okulun öğretmen ve idarecileri, Boyabat Yusuf Kemal Tengirşenk İlçe Halk Kütüphanesi ve 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi tarafından desteklenen projeyle hastanenin çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için Koridor Kütüphanesi hazırlandı.

        Kaymakam Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, doktorlar ve çocukların kurdele kesimiyle kütüphanedeki çocuk kitapları, oyuncaklar ve zeka geliştirici materyaller hizmete açıldı.

        Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve yöneticilerine böyle anlamlı bir projeye öncülük ettikleri için teşekkür ederek, "İlçe kütüphanemize, okul yönetici ve öğretmenlerimize, hastanemiz yönetimine, veli ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuk kütüphanesi, çok güzel kitapların olduğu gibi, oyuncaklar, zeka geliştirici materyallerle hastanenin yanında adeta bir eğitim yuvası gibi olmuş. Umuyorum ki sonraki süreçlerde de kitap ve materyal anlamında desteklenmeye devam edilecektir, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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