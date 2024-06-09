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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 823 yolcusuyla Sinop'a geldi

        Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 823 yolcusuyla Sinop'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:00
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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 823 yolcusuyla Sinop'a geldi
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        Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 823 yolcusuyla Sinop'a geldi.

        Soçi'den hareket eden "Astoria Grande"nin Türkiye'deki ilk durağı Sinop oldu.

        Bu yıl ilk kez kent limanına demirleyen geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

        Gemi yolcuları, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

        Astoria Grande'nin Sinop'un ardından İzmir'e devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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