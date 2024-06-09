Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 823 yolcusuyla Sinop'a geldi

Bu yıl ilk kez kent limanına demirleyen geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Soçi'den hareket eden "Astoria Grande"nin Türkiye'deki ilk durağı Sinop oldu.

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