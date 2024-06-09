Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Bisiklet Şenliği" düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Bisiklet Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:18 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta "Bisiklet Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Bisiklet Şenliği" yapıldı.

        Boyabat Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte bisikletliler, Bağlar Mahallesi panayır alanında toplandı.

        Etkinlikte konuşan TEMA Vakfı Boyabat Sorumlusu Melek Kırışgil, bisiklet kültürünün, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdiğini belirterek, "Bisiklet sürmek, çevreci bir yaşam tarzının parçası olduğu gibi, sabrı öğretirken stresi de azaltır. Bisiklet, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Vergi ve benzin gibi ek maliyetler olmadan, özgürce seyahat etme imkanı sunar. TEMA vakfı olarak mesajımız şudur; doğa ile uyumlu bir yaşam için, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti tercih edin. Hem sağlığınızı hem doğayı koruyun." dedi.

        137 bisiklet sürücüsünün 1,5 kilometrelik rotada iki tur attığı etkinlikte, bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen vatandaşlara denge ve sürüş çalışması yaptırıldı.

        TEMA Vakfı standında ise vakfın amacı ve faaliyetlerini içeren görsel materyaller sergilendi, yetkililer tarafından toprağa, yeşile sahip çıkmak ve korumak konularında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç açıklamalar yapıyor!
        Ali Koç açıklamalar yapıyor!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 823 yolcusuyla Sinop'a geldi
        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 823 yolcusuyla Sinop'a geldi
        Boyabat'ta hastanenin çocuk servisine "Koridor Kütüphanesi" oluşturuldu
        Boyabat'ta hastanenin çocuk servisine "Koridor Kütüphanesi" oluşturuldu
        Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı yapıldı
        Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı yapıldı
        Sinop'ta Sivil Toplum Medya Buluşmaları programı düzenlendi
        Sinop'ta Sivil Toplum Medya Buluşmaları programı düzenlendi
        Sinop'ta "change araç" operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Sinop'ta "change araç" operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı