Boyabat'ta Bilim ve Sanat Şenliği düzenlendi

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yıl içinde sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik ve görsel sanatlar alanlarındaki atölye çalışmalarında üretilen eserlerin sergilendiği Bilim ve Sanat Şenliği düzenlendi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikle yıl içinde sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik ve görsel sanatlar alanlarında 13 stanta 73 eser sergilenerek danışman öğretmen ve proje üreten öğrenciler tarafından izleyicilere tanıtılıp, bilgilendirmede bulunuldu.

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Volkan Keskin, "Öğrencilerimizin yıl boyunca ders ve atölye çalışmalarında yapmış oldukları etkinliklerde ortaya çıkarmış oldukları ürünler, gerek ulusal gerek uluslararası alanda katıldıkları yarışmaların, projelerin sergilendiği bilim şenliğine hoş geldiniz." dedi.