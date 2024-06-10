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        Sinop'ta TKDK'ye 47 milyon lira yatırım tutarlı 4 proje başvurusu yapıldı

        Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) İl İrtibat Ofisi'nin IPARD III Programı 1. başvuru çağrı ilanında 47 milyon 919 bin lira yatırım tutarlı 4 proje için başvuru yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:59
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        Sinop'ta TKDK'ye 47 milyon lira yatırım tutarlı 4 proje başvurusu yapıldı
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        Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) İl İrtibat Ofisi'nin IPARD III Programı 1. başvuru çağrı ilanında 47 milyon 919 bin lira yatırım tutarlı 4 proje için başvuru yapıldığı bildirildi.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla bu seneden itibaren Avrupa Birliği (AB) katılım öncesi mali destek fonlarının kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD Programının, Sinop ,şe birlikte 81 ilin tamamında uygulanmaya başlandığını söyledi.

        Birinci proje çağrısı kapsamında kentte 4 proje başvurusu yapıldığını aktaran Özarslan, "İlk çağrı kapsamında 3 adet su ürünleri işleme tesisi ve 1 mantar işleme-paketleme tesisi modernizasyon ve ekipman alım projesi değerlendirilmesi yapıldı ve projelerin toplam yatırım tutarı 47 milyon 919 bin lira. Talep edilen toplam hibe destek tutarı ise 24 milyon 289 bin lira olarak gerçekleşti." dedi.

        İlk projelerin önemli olduğunun altını çizen Özarslan, "Bu ilk başvurular bundan sonra hazırlanacak projeler için hem örnek hem de teşvik edici olacaktır. Devamında TKDK tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme süreçlerinin akabinde sözleşme yapmaya hak kazananlar belli olacak ve kamuoyuna deklare edilecekler. Bu kapsamda TKDK tarafından bu yıl ön duyurusu yapılan proje başvuru takvimi kapsamında 2024 yılı içerisinde 3 başvuru çağrısı daha ilan edilecek." diye konuştu.

        TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ise bu ay içinde de katma değerli ürünler sektöründen çağrıya çıkılacağını, bu kapsamdaki projelerin temmuzda teslim alınmaya başlanacağını, ağustos ayı içerisinde ise açık alan ve serada tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında makine ekipman projeleri için çağrıya çıkılıcağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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