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        Sinop'ta otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:00
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        Sinop'ta otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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