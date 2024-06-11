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        Boyabat'ta gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Kurban Bayramı öncesi gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:03
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        Boyabat'ta gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Kurban Bayramı öncesi gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı.

        Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürü Şükrü Kocabaş, gazetecilere, halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için zabıta birimlerince periyodik yapılan denetimlerin bayramı öncesi sıklaştırıldığını söyledi.

        Denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini vurgulayan Kocabaş, şöyle konuştu:

        "Hemşehrilerimizin huzurlu ve sağlıklı şekilde Kurban Bayramı'nı karşılamaları amacıyla tüm esnafımıza kontrollerde ve uyarılarda bulunuyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan fırın, pastane ve lokantalarda fiyat, son kullanma tarihi, gramaj ve sağlığa uygunluk denetimi yapıldı. Denetimlerimiz şehrimizin dört bir yanında düzenli olarak bayram öncesi ve bayram boyunca devam edecektir."

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