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        Gerze'de ORKÖY kapsamında orman köylüsüne traktör verildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde, ORKÖY Projesi kapsamında alımı yapılan traktör, orman köylüsüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:16
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        Gerze'de ORKÖY kapsamında orman köylüsüne traktör verildi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde, ORKÖY Projesi kapsamında alımı yapılan traktör, orman köylüsüne teslim edildi.

        Traktörün teslimi için düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, orman köylüsünün her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Orman köylüsüne verdikleri desteklerin artaracak devam edeceğini vurgulayan Arabacı, "Orman köylülerimizin, vatandaşlarımızın her zaman destekçisiyiz. Kendilerine kazasız, belasız, güzel günlerde kullanmasını diliyoruz." dedi.

        Programa Gerze Orman İşletme Müdür Ali Keskin ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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