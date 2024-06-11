Gerze'de ORKÖY kapsamında orman köylüsüne traktör verildi

Orman köylüsüne verdikleri desteklerin artaracak devam edeceğini vurgulayan Arabacı, "Orman köylülerimizin, vatandaşlarımızın her zaman destekçisiyiz. Kendilerine kazasız, belasız, güzel günlerde kullanmasını diliyoruz." dedi.

Traktörün teslimi için düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, orman köylüsünün her zaman yanında olduklarını söyledi.

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