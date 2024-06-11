GÜNCELLEME 3 - Sinop'ta otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada hayatını kaybeden doktor Sena Sakin için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Sakin’in ailesinin yanı sıra Vali Özarslan, İl Emniyet Müdürü Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kuran, sağlık çalışanları ve diğer ilgililer katıldı.

Yaralanan Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Beyza Nur Çetin ile otomobilin sürücüsü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Çoraklı'nın yanı sıra aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar ile otomobilde bulunan Beyhan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

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