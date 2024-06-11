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        GÜNCELLEME 3 - Sinop'ta otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:00
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        GÜNCELLEME 3 - Sinop'ta otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ender Çoraklı idaresindeki 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde Selahattin Bulut'un kullandığı 34 FA 3602 otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Çoraklı'nın yanı sıra aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar ile otomobilde bulunan Beyhan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Beyza Nur Çetin ile otomobilin sürücüsü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran kaza yerinde incelemede bulundu.

        Kazada hayatını kaybeden doktor Sena Sakin için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Sakin’in ailesinin yanı sıra Vali Özarslan, İl Emniyet Müdürü Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kuran, sağlık çalışanları ve diğer ilgililer katıldı.

        Dua edilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulan Sakin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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