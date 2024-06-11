Sinop'ta "Gazze'nin Çığlığı" isimli uluslararası karikatür sergisi açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Gazze'nin Çığlığı" isimli karikatür sergisi düzenlendi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 24 ülkeden 45 karikatür sanatçısının 45 eseri yer alıyor.

Boyabat Belediyesi ve karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide, İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddet, sanatçılarca karikatüre yansıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, açılışta yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme her alanda tepki vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle İsrail zulmüne dikkati çekmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kara, "Umarım Müslüman ülkelerin hepsi bu çığlığı duyar. Eğer tüm Müslüman ülkeler birlik olabilselerdi İsrail bu vahşete cesaret edemezdi. Gazze'deki zulmü şiddetle kınıyoruz." dedi.

Ayrancıoğlu ise İsrail'in insanlık suçu işlemeye devam ettiğini belirterek, sanatçılar olarak eserleriyle bu duruma tepki göstermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Sergi, 18 Haziran'a kadar gezilebilecek.