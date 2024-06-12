Gerze'de servis sürücüsü Ersoy'dan yıl sonu dolayısıyla öğrencilere yemek ikramı

Sinop'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü Erol Ersoy, yıl sonu dolayısıyla öğrencilere yemek ikramında bulundu.

Kuzsökü, Yakadibi ve Karlı köylerinden öğrencileri alıp ilçe merkezinde okullarına götüren servis sürücüsü Ersoy, eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla öğrencilere bir kafede yemek ikramında bulundu.

Ersoy, her yıl sonunda öğrencilere ikramda bulunduğunu belirterek, yaz tatiline girmeden hem öğrencilere moral olması hem de vedalaşmak amacıyla yemekte bir araya geldiklerini anlattı.