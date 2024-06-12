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        Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:13
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        Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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