Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.
Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.
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