Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.

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