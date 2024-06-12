GÜNCELLEME - Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çeşitli kurumlardan 70 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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