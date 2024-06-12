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        GÜNCELLEME - Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:13
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        GÜNCELLEME - Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

        Çeşitli kurumlardan 70 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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