Sinop'ta kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığına el konuldu

El konulan balıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, Çaylıoğlu köyündeki balıkçı barınağını denetledi.

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