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        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığına el konuldu

        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:59
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        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığına el konuldu
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        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığı ele geçirildi.

        Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, Çaylıoğlu köyündeki balıkçı barınağını denetledi.

        Denetimde, bir araçta, 15 Nisan-15 Haziran'da avlanması yasak 81 kalkan balığı bulundu.

        Kaçak yollarla avlanan balıkçılara idari para cezası uygulandı.

        El konulan balıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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