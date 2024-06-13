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        Doğal liman kenti Sinop'ta, geçen yıl 27 bin ton Türk somonu üretildi

        Doğal liman kenti Sinop'ta kurulu bulunan balık üretim tesislerinde geçen yıl 27 bin ton Türk somonu yetiştiriciliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:14 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:14
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        Doğal liman kenti Sinop'ta, geçen yıl 27 bin ton Türk somonu üretildi
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        Doğal liman kenti Sinop'ta kurulu bulunan balık üretim tesislerinde geçen yıl 27 bin ton Türk somonu yetiştiriciliği yapıldı.

        Vali Mustafa Özarslan ve beraberindeki heyet Gerze ilçesinde Türk somonu yetiştiriciliği yapan işletmeleri ziyaret etti.

        Burada tesisleri gezerek yetkililerden bilgi alan Özarslan, gazetecilere, Sinop'un Türk somonu yetiştiriciliği alanında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

        Kentte 2017 yılında başlayan Türk somonu üretiminin gelinen noktada yıllık 27 bin tona kadar yükseldiğini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Kentimizde 2023 yılında toplam 27 bin ton üretim oldu. Bu üretim sayesinde yaklaşık 38 milyon dolar, 5,5 milyon euro ve 8 milyon ruble ihracatımız oldu. Yedi yıl içerisinde bu rakamlar büyük bir başarının örneği. Biz burada dikkatli bir şekilde sanayicilerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre dostu bir üretim yapıyorlar. Doğayla iç içe bir üretim. Bu da önemli bir nokta."

        Türk somonu üretiminde söz sahibi olunmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Özarslan, birlikte çalışarak daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

        Konuşmasının ardından bir süre tesislerde yapılan somon hasadını izleyen Özarslan, çalışanlara hayırlı işler diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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