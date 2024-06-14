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        Sinop'ta bahçeye devrilen otomobilin çarptığı kadın öldü, araçtaki 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:51
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        Sinop'ta bahçeye devrilen otomobilin çarptığı kadın öldü, araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Özcan idaresindeki 61 DZ 381 plakalı otomobil, Uzunçay mevkisinde bahçeye devrildi.

        Sürücü ile araçta bulunan eşi Havva Elif ve çocukları Halil Mert Özcan'ın yanı sıra, bahçesindeki sebzelerini sulayan Seher Sapancı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sapancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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