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        Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sinop'ta, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:07
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        Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Sinop’ta, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

        Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Kuran, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

        Jandarma teşkilatının 185 yıldır milletin sevgi ve güvenine mahzar olduğunu vurgulayan Kuran, “Jandarma Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır.” diye konuştu.

        Kuran’ın konuşmasının ardından Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolasıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kent şehitliğinde yapılan törende ise dua okunarak şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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