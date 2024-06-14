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        Sinop'ta leylek yavruları sağlık kontrolünden geçirilip halkalandı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesi Cuma Ovası'nda doğan leylek yavruları, sağlık kontrolünden geçirilip takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:08
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        Sinop'ta leylek yavruları sağlık kontrolünden geçirilip halkalandı
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesi Cuma Ovası'nda doğan leylek yavruları, sağlık kontrolünden geçirilip takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

        Proje koordinatörlüğünü, bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yaptığı ve iki yıl önce başlatılan "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Geçen yıl 64 leylek yavrusunun kayıt altına alındığı Cuma Ovası'nda bu yıl da yeni doğan 77 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ekiplerce halkalama çalışması gerçekleştirildi.

        Doç. Dr. Evrim Sönmez, üç yıldır devam eden proje kapsamında bu yıl 77 yavruyu halkaladıklarını söyledi.

        Yavruların genel fizyolojik muayenelerini de yaptıklarını vurgulayan Sönmez, “Her şey yolunda, hepsi sağlıklı. Seneye onları tekrar bekliyoruz. dedi.

        Orhan Okur ise projelerinde 3. yılı tamamladıklarını dile getirdi.

        Projenin 2022 yılında başladığını anımsatan Okur, şöyle konuştu:

        “Saraydüzü Cuma Ovası Leylek Popülasyonu projemizin üçüncü yılında Saraydüzü ilçemize bağlı 4 köy ve 6 mahallede leylek yuvalarını takip ediyoruz.

        2022 yılında ovamızda 100’ün üzerinde yavru ürerken 2023 yılında 120 yavru uçmayı başardı. 2024 yılında şu an 137 yavru var. Beş yıl olarak planladığımız projemiz kapsamında önümüzdeki yıllarda da leylek yavrularını takip etmeye devam edeceğiz."

        Halkalama çalışmasına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sena Çenesiz, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Gıda ve Tarım MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Öğr. Gör. Utku Duran ve ilgili üniversitelerden öğrenciler katıldı.

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