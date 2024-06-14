Sinop'ta leylek yavruları sağlık kontrolünden geçirilip halkalandı

Sinop'un Saraydüzü ilçesi Cuma Ovası'nda doğan leylek yavruları, sağlık kontrolünden geçirilip takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

Proje koordinatörlüğünü, bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yaptığı ve iki yıl önce başlatılan "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl 64 leylek yavrusunun kayıt altına alındığı Cuma Ovası'nda bu yıl da yeni doğan 77 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ekiplerce halkalama çalışması gerçekleştirildi. Doç. Dr. Evrim Sönmez, üç yıldır devam eden proje kapsamında bu yıl 77 yavruyu halkaladıklarını söyledi. Yavruların genel fizyolojik muayenelerini de yaptıklarını vurgulayan Sönmez, “Her şey yolunda, hepsi sağlıklı. Seneye onları tekrar bekliyoruz. dedi. Orhan Okur ise projelerinde 3. yılı tamamladıklarını dile getirdi.