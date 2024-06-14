Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzeri ve çantasında arama gerçekleştirildi.
Aramada, 5,84 gram sentetik uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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