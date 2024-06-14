Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
T.K'nin kullandığı 34 RP 2807 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu İmamlı köyü mevkisinde su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan G.K. ve K.T.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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