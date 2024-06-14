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        Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:07
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        Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        T.K'nin kullandığı 34 RP 2807 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu İmamlı köyü mevkisinde su kanalına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan G.K. ve K.T.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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