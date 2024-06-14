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        Gerze'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 21:33
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        Gerze'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Gerze Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, katılımcıların bayramını kutladı.

        Arabacı, birliğin ve beraberliğin önemine değinerek, "Kurban Bayramı'nı milletçe idrak etmenin sevinç, mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bayramlar birliğin, beraberliğin, sevginin, kardeşliğin, dostluğun zirve yaptığı anlardır. Milletimizin en güzel günleridir. Sevgi, barış, kardeşlik ülkemize hakim olsun. Bayramınız mübarek olsun." dedi.

        Programa İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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