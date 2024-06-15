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        Sinop Üniversitesi Senatosu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

        Sinop Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası camiayı yaşanan vahşete tepki göstermeye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:59
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        Sinop Üniversitesi Senatosu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
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        Sinop Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası camiayı yaşanan vahşete tepki göstermeye davet etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 aydır artarak devam eden saldırıları sonucunda 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

        İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin acil olarak durdurulması için uluslararası camiaya çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "21. yüzyılda böylesine bir vahşetin dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmesinden insanlık adına utanç duyuyor, tüm vicdan sahiplerini bu dehşet karşısında sessiz kalmamaya, tepki göstermeye davet ediyor, soykırıma dönüşen bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. İsrail'i derhal uluslararası anlaşmaları, kuralları ve insan haklarını dikkate almaya, katliamları bir an önce durdurmaya, ateşkes sürecini sağlamaya ve kalıcı çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Bugün Filistin'de yaşanan vahşet, güçlü bir devlet olmanın önemini bizlere tekrar hatırlatmıştır. Bu nedenle Sinop Üniversitesi olarak bilimin ve eğitimin gücüne inanarak tüm imkanlarımızla ülkemizin teknolojik, kültürel ve akademik gelişimi için seferber olduğumuzu vurguluyor, akademik özgürlüklere yönelik saldırıların etkisizleştirilmesi, çocukların güvende olduğu daha adil bir dünya tesisi ve Filistin'in bağımsızlığı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna bildiriyoruz."

        Açıklamada, dünya genelinde üniversitelerde İsrail'in soykırımına karşı gerçekleştirilen protesto ve yürüyüşlerin de desteklendiği aktarılarak, "Barış yanlısı gençlerin ve akademisyenlerin dünya barışına sahip çıkmada gösterdikleri kararlı duruşunu takdir ediyoruz." denildi.

        Açıklamada, "İsrail'in katliamına sessiz kalamayan, sadece vicdanının sesini dinleyen akademisyenlere ve öğrencilere yönelik akademik özgürlükleri yok sayan tavrı, şiddetle kınıyoruz. Diğer yandan bu kararlı duruş nedeniyle kürsüsünü kaybeden tüm bilim insanlarına ve eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere, akademik dayanışmanın gereği olarak üniversitemizin kapılarının açık olduğunu belirtiyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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