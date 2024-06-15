Sinop Üniversitesi Senatosu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Sinop Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası camiayı yaşanan vahşete tepki göstermeye davet etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 aydır artarak devam eden saldırıları sonucunda 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin acil olarak durdurulması için uluslararası camiaya çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21. yüzyılda böylesine bir vahşetin dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmesinden insanlık adına utanç duyuyor, tüm vicdan sahiplerini bu dehşet karşısında sessiz kalmamaya, tepki göstermeye davet ediyor, soykırıma dönüşen bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. İsrail'i derhal uluslararası anlaşmaları, kuralları ve insan haklarını dikkate almaya, katliamları bir an önce durdurmaya, ateşkes sürecini sağlamaya ve kalıcı çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Bugün Filistin'de yaşanan vahşet, güçlü bir devlet olmanın önemini bizlere tekrar hatırlatmıştır. Bu nedenle Sinop Üniversitesi olarak bilimin ve eğitimin gücüne inanarak tüm imkanlarımızla ülkemizin teknolojik, kültürel ve akademik gelişimi için seferber olduğumuzu vurguluyor, akademik özgürlüklere yönelik saldırıların etkisizleştirilmesi, çocukların güvende olduğu daha adil bir dünya tesisi ve Filistin'in bağımsızlığı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna bildiriyoruz."