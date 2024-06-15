Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.K'nin (65) kullandığı 34 JGK 18 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Osmanköy mevkisinde karşı yönden gelen H.D. (40) idaresindeki 55 AIZ 976 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 34 JGK 18 plakalı araçta bulunan S.H.K. (45), E.K. (4) ve K.K. (5) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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