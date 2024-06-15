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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:50 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:50
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.K'nin (65) kullandığı 34 JGK 18 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Osmanköy mevkisinde karşı yönden gelen H.D. (40) idaresindeki 55 AIZ 976 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 34 JGK 18 plakalı araçta bulunan S.H.K. (45), E.K. (4) ve K.K. (5) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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