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        Sinop'ta yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı

        Sinop'un Durağan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:07
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        Sinop'ta yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
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        Sinop'un Durağan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

        Yeniköy'de yaşayan Salim Y, aynı köydeki yakınının düğününe katıldı.

        Düğün merasiminde evin balkonunda bulunan Salim Y, bu sırada havaya ateş açılması sonucu sırt bölgesine isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralandı.

        Salim Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince havaya ateş eden şüphelinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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