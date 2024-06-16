Sinop'ta yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
Sinop'un Durağan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı.
Sinop'un Durağan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı.
Yeniköy'de yaşayan Salim Y, aynı köydeki yakınının düğününe katıldı.
Düğün merasiminde evin balkonunda bulunan Salim Y, bu sırada havaya ateş açılması sonucu sırt bölgesine isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralandı.
Salim Y, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince havaya ateş eden şüphelinin tespiti için çalışma başlatıldı.
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