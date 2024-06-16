Sinop'ta yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı

Jandarma ekiplerince havaya ateş eden şüphelinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Düğün merasiminde evin balkonunda bulunan Salim Y, bu sırada havaya ateş açılması sonucu sırt bölgesine isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.