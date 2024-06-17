Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sinop'ta, bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop'ta, bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
O.Ç. idaresindeki 07 APN 444 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun 44'üncü kilometresinde bariyere çarparak devrildi.
Kazada araçtaki E.Ç, N.Ç. ve C.Ç. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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