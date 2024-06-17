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        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sinop'ta, bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:58
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        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sinop'ta, bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        O.Ç. idaresindeki 07 APN 444 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun 44'üncü kilometresinde bariyere çarparak devrildi.

        Kazada araçtaki E.Ç, N.Ç. ve C.Ç. yaralandı.

        Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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