Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi hizmete girdi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi faaliyete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi hizmete girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi faaliyete alındı.

        Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Doğuca köyündeki tesisin Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerine hizmet vereceğini belirtti.

        Tesisin faaliyete alınmasıyla ilçelerindeki vahşi çöp depolama alanının kapatıldığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

        "Yörük ve Gazidere köylerine yakın mesafede olan eski çöp depolama alanında metan gazı salınımı nedeniyle geçmişte sık sık yangınlar yaşanmıştı. İlçemize yayılan kötü kokulara sebep olan ve hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden vahşi çöp depolama alanının kapatılmasıyla rahat nefes alabileceğiz. Bu kapsamda yeni çöp arıtma tesisimizin yapım aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, her üç ilçemizin halkına hayırlı olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta sincap yavrusu havuçla beslenerek sağlığına kavuşturuluyor
        Sinop'ta sincap yavrusu havuçla beslenerek sağlığına kavuşturuluyor
        Sinop'ta yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
        Sinop'ta yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
        Sinop'ta yaralı martıya jandarmadan yardım eli
        Sinop'ta yaralı martıya jandarmadan yardım eli
        Saraydüzü'nde çiftçilerin dron kullanımı yaygınlaşıyor
        Saraydüzü'nde çiftçilerin dron kullanımı yaygınlaşıyor
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı