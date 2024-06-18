Boyabat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap bina yandı

Dumandan etkilenen Çadırcıbaşı ise sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Telgrafçı Sokak'ta Mustafa Recep Gökçe'ye ait iki katlı ahşap evin ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı.

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