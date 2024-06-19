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        Sinop'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü

        Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:08
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        Sinop'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü
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        Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevlerin diğer evlere de sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında 5 evde zarar meydana geldi.

        Vali Mustafa Özarslan yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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