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        Boyabat'ta yayla şenliği düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Gündüzlüler Kültür Ve Yardımlaşma Derneği tarafından yayla şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:03
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        Boyabat'ta yayla şenliği düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Gündüzlüler Kültür Ve Yardımlaşma Derneği tarafından yayla şenliği gerçekleştirildi.

        Yeşilçam köyünde Yundoluğu mevkisindeki mesire alanında bu yıl 18'incisi düzenlenen şenlikte, vatandaşlara yöresel keşkek ikramında bulunuldu, ardından şenliğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi.

        Etkinliğe katılan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını kutladı.

        Bu tür şenliklerin geleneklerin sürdürülmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Daha önce de şenliğinize katıldık ama bugünkü şenlik daha başka güzel. Burası Ayder Yaylası değil, Bürnük Yaylası. Türkiye'nin en güzel yaylalarından birindeyiz. Reklamını yapamamışız, tek eksiği bu. İnşallah bu güzel yaylamızı önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye tanıtırız. Nice bayramlara ermek dileğiyle hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Kadir Çok ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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