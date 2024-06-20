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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:30
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hakan A'nın kullandığı 37 EY 575 plakalı otomobil, Bayamca köyü girişinde karşı yönden gelen Musa Ö. idaresindeki 37 ADE 009 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 37 EY 575 plakalı otomobilde bulunan Gülhanım, Hüseyin ve Muhammet Eymen A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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