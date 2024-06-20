Sinop'ta LPG yüklü tanker devrildi

Yaralananın olmadığı kazada tanker, yapılan çalışmaların ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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