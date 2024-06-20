Sinop'ta LPG yüklü tanker devrildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde LPG yüklü tanker devrildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde LPG yüklü tanker devrildi.
Volkan Özen'in kullandığı plakası belirlenemeyen LPG yüklü tanker, Ayaz köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazada tanker, yapılan çalışmaların ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
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