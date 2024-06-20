Sinop'ta çıkan yangında bir ev yandı, iki ev zarar gördü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında üç katlı bir bina yandı, iki ev zarar gördü.

İlçe merkezi Camikebir Mahallesi Telgrafçı Sokak'taki Mehmet Kaya'ya ait üç katlı ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, binanın yakınındaki iki eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın üç saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası üç katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İki evde ise hasar oluştu.