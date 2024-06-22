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        Sinop'ta tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:12
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        Sinop'ta tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.Ö'nün (47) kullandığı 55 VE 152 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen A.G. (49) yönetimindeki 37 PU 357 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ş.S. ( 29), A.G. (47) ve A.B. (28) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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