Sinop'ta hafif ticari araç toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin (42) kullandığı 55 ABZ 784 plakalı hafif ticari araç, Osman köyü mevkisinde yoldan çıkıp toprak yığınına çarptı.
Kazada araçta bulunan H.Ç. (31) ile 1 yaşındaki C.A. ve 2 aylık M.A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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