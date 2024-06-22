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        Sinop'ta hafif ticari araç toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:07
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        Sinop'ta hafif ticari araç toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin (42) kullandığı 55 ABZ 784 plakalı hafif ticari araç, Osman köyü mevkisinde yoldan çıkıp toprak yığınına çarptı.

        Kazada araçta bulunan H.Ç. (31) ile 1 yaşındaki C.A. ve 2 aylık M.A.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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