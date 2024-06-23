"Astoria Grande" kruvaziyeri 966 yolcusuyla Sinop'a geldi

Kentte bir gün kalacak geminin yolcuları, gün boyu şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

966 yolcusuyla kent limanına demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ikinci kez Sinop'a geldi.

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