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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 966 yolcusuyla Sinop'a geldi

        Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ikinci kez Sinop'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:11
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 966 yolcusuyla Sinop'a geldi
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        Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ikinci kez Sinop'a geldi.

        966 yolcusuyla kent limanına demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

        Kentte bir gün kalacak geminin yolcuları, gün boyu şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

        Astoria Grande'nin Sinop'un ardından İzmir'e gideceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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