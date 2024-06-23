Sinop'ta inşaat firmasının deposunda yangın
Sinop'un Gerze ilçesinde bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, Gerze Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik de olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.
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