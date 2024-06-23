Sinop'ta inşaat firmasının deposunda yangın

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik de olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

İhbar üzerine yangına, Gerze Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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