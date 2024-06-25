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        Türkeli'de motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:09
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        Türkeli'de motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.K'nin kullandığı plakasız motosiklet, Güzelkent Limanı mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile arkasında bulunan M.K. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.K, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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