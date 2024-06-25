Türkeli'de motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.K'nin kullandığı plakasız motosiklet, Güzelkent Limanı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile arkasında bulunan M.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.K, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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