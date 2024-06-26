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        Genç kızın arıcılık hayali, aldığı destek ve eğitimlerle gerçeğe dönüştü

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta uzun yıllardır bal üreticiliği yapan babasının yanında büyüyen genç kızın arıcılık hayali, aldığı destek ve eğitimlerle gerçek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:04
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        Genç kızın arıcılık hayali, aldığı destek ve eğitimlerle gerçeğe dönüştü
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta uzun yıllardır bal üreticiliği yapan babasının yanında büyüyen genç kızın arıcılık hayali, aldığı destek ve eğitimlerle gerçek oldu.

        Erfelek ilçesinde yaşayan ve bir klinikte veteriner teknikeri olarak çalışan 27 yaşındaki Sibel Aydın, Salı köyünde 40 yıldır arıcılık yapan babası Engin Aydın'dan küçük yaşlardan itibaren arıcılığın püf noktalarını öğrendi.

        Bu süreçte edindiği bilgileri aldığı eğitimle pekiştiren Aydın, Erfelek Halk Eğitimi Merkezince 2017 yılında açılan kursa katılarak arıcılık belgesi aldı.

        Geçen yıl da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan ve Sinop Üniversitesi akademisyenlerince eğitim verilen Sinop Genç Arıcıları Yetiştiriyor Projesi'nden yararlanan Aydın, destekle ekipman sahibi de oldu.

        - Zamanla kovanlarını artırmayı hedefliyor

        Aldığı destek ve eğitimler sayesinde arıcılık hayali gerçeğe dönüşen Aydın, AA muhabirine, arılara ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

        Babasının arıcılıkla uğraşmasının kendisinde arılara karşı merak uyandırdığını belirten Aydın, "Babamla küçüklüğümden beri bakardık, gelirdik yanına, kovanları, çerçeveleri temizlerdi, aktarım yapardı. Ondan sonra üniversiteyi bitirdim, 'Babamın yanında yaparım bu işi' dedim çünkü ben köyü de seviyorum." dedi.

        Aydın, arıcılık yapabilmek için kurslara katılarak daha çok bilgi edinmeye çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Ondan sonra babamla bu işi yapmaya devam ettim. Babam yaparken onu izlerdim. Arı sütünü alıp hangi sıcaklıkta nasıl ana arı üretileceğini, bal sağımını bana gösterdi. Bunlar zevkli geliyor bana. Ben zevk alıyorum, arıcılıkla uğraşmayı seviyorum."

        Aydın, Sinop Genç Arıcıları Yetiştiriyor Projesi kasamında aldığı 20 arı kovanını ilerleyen süreçte artırmayı hedeflediğini anlatarak, "20 kovanın 8'inde arı var. Mevsimin gelmesiyle kimisini bala götürdük. Bal sağımından sonra bölerek çoğaltma yapacağım. Ondan sonra da ileriki zamanlarda sürekli bölme yaparak çoğaltmayı düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Bir insanın içinde olması gerekiyor"

        Baba Engin Aydın ise kızının küçük yaşlardan itibaren arıcılık konusunda kendisine yardımcı olduğunu dile getirerek, "Bir insanın içinde olması gerekiyor, erkek veya kız. İçinde yoksa ne kadar zorlarsan zorla o işi yaptıramazsın. Sevmesi lazım. Ben mesela, sevmesem bu işi yapmazdım, sevdiğim için yaptım. Kızım da seviyor." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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